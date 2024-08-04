Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'da Dini Etkinlikte Duvar Çökmesi: 9 Çocuk Hayatını Kaybetti

Madya Pradeş'te dini bir etkinlikte çöken duvar altında kalan 9 çocuk yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 16:14
Hindistan'da Dini Etkinlikte Duvar Çökmesi: 9 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Trajik Olay

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir dini etkinlik sırasında çöken duvarın altında kalarak 9 çocuk hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

NDTV'nin bildirdiği üzere, Sagar bölgesindeki etkinlikte, tapınağın yakınında bulunan 50 yıllık bir evin duvarı, etkili olan muson yağmurları nedeniyle çökmüş.

Olay, 10 ila 15 yaşları arasındaki çocukların üzerine düşen duvarın altında kalmalarıyla gerçekleşti. Yetkililer, bazı çocukların yaralandığını belirtirken, zincirleme olarak yaşanan bu trajik olay bölgedeki toplumu derinden etkiledi.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Madya Pradeş Başbakanı Mohan Yadav, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Bu tür olaylar, doğal afetlerin ve altyapı sorunlarının ne gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor