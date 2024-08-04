Hindistan'da Dini Etkinlikte Duvar Çökmesi: 9 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Trajik Olay

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir dini etkinlik sırasında çöken duvarın altında kalarak 9 çocuk hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

NDTV'nin bildirdiği üzere, Sagar bölgesindeki etkinlikte, tapınağın yakınında bulunan 50 yıllık bir evin duvarı, etkili olan muson yağmurları nedeniyle çökmüş.

Olay, 10 ila 15 yaşları arasındaki çocukların üzerine düşen duvarın altında kalmalarıyla gerçekleşti. Yetkililer, bazı çocukların yaralandığını belirtirken, zincirleme olarak yaşanan bu trajik olay bölgedeki toplumu derinden etkiledi.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Madya Pradeş Başbakanı Mohan Yadav, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Bu tür olaylar, doğal afetlerin ve altyapı sorunlarının ne gibi ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.