Hindistan'da Doktorlar Kadın Meslektaşlarının Ölümüne Protesto Gösterisi Düzenledi

Hindistan'da Doktorlar Greve Gitti

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, Kalküta şehrinde bir kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesi, sağlık çalışanlarının öfkelerini gözler önüne serdi. Bu trajik olayın ardından yüzlerce doktor, protesto amacıyla greve başladıklarını duyurdular.

Ulusal Grev ve Protestolar

NDTV'nin raporuna göre, bu olay ülke genelinde zorunlu olmayan tüm hastane hizmetlerinin durmasına yol açtı. Doktorlar, yalnızca acil servis hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, halkı bu konuda bilgilendirdi. Ülke genelindeki birçok şehirde doktorlar ve sağlık personeli, sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlediler.

Sağlık Çalışanları İçin Güvenlik Çağrısı

Protestolar sırasında, sağlık çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması ve iş koşullarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı. Hindistan Tabipler Birliği (IMA), sağlık çalışanlarının şiddete karşı daha iyi korunması amacıyla yasaların güçlendirilmesi ve hastanelerdeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği konusunda üretken bir dizi öneri sundu.

Olayın Detayları

Olay, 8 Ağustos'ta RG Kar Tıp Koleji'nde gerçekleşti. 31 yaşındaki kadın doktor, 36 saatlik bir vardiyanın ardından dinlenme odası olmadığı için seminer salonunda uykuya daldı. Ertesi sabah, meslektaşları onu yarı çıplak ve vücudunda ağır yara izleriyle bulup şok geçirdiler. Olayla ilgili olarak hastanede gönüllü çalışan bir kişi gözaltına alındı; ancak sonrasında ihmal ve örtbas iddialarıyla soruşturma Merkezi Soruşturma Bürosuna devredildi.

Siyasi Tepkiler

Olay, Hindistan’daki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından geniş yankı buldu. Başbakan Narendra Modi, cinayeti kınayarak, kadınlara yönelik her türlü şiddetin ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini kabul etti.

Asıl sorun olan güvenlik ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi adına birçok şehirde süresiz grev kararı alan doktorlar, bu konuda duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.