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Hindistan'da Doktorlar Stajyer Doktorun Ölümüne Tepki Olarak Greve Gitti

Hindistan'da bir stajyer doktorun öldürülmesi üzerine doktorlar acil olmayan operasyonları durdurdu ve güvenlik talep etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 15:59
Hindistan'da Doktorlar Stajyer Doktorun Ölümüne Tepki Olarak Greve Gitti

Hindistan'da Doktorlar Grevde

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Mumbai ve Kalküta gibi büyük şehirlerinde, doktorlar hukuksuz bir durumla karşılaştıkları için greve gitti. Grev nedeniyse bir stajyer doktorun tecavüze uğrayarak öldürülmesi oldu.

Stajyer Doktorun Trajik Ölümü

32 yaşındaki stajyer doktorun cansız bedeni, 9 Ağustos'ta Kalküta'daki bir hastanede bulundu. Olayın ardından sağlık çalışanları, acil olmayan cerrahi operasyonları süresiz olarak durdurma kararı aldı. Güvenlik Talebi

Doktorlar, sağlık çalışanlarının güvenliğinin artırılması gerektiğini belirterek, soruşturmanın sonuçlanana kadar protestolarına devam edeceklerini ifade etti.

Şüpheli Gözaltında

Polis, olayla ilgili olarak Sanjoy Roy isimli bir kişinin gözaltına alındığını ve bu şahsın, stajyer doktorun çalıştığı hastaneye sık sık geldiğini açıkladı.

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