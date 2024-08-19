Hindistan'da Doktorlardan Şiddete Karşı Yasa Talebi

Hindistan'da Sağlık Çalışanlarından Yasa Talebi

Hindistan'da bir kadın doktorun 9 Ağustos'ta hastanede uğradığı tecavüz ve cinayet sonrası, meslektaşları sağlık çalışanlarının korunması için yasal reform talebinde bulundu.

Süresiz Grev Başlatıldı

Bu korkunç olayın ardından doktorlar, ülkede süresiz grev ilan ederek başkent Yeni Delhi'de Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Katılan doktorlar, "Geciken adalet, reddedilen adalettir" yazılı pankartlar taşıdı. Yasa Teklifleri

Doktorlar, görevdeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların kefaletle serbest bırakılmayı gerektirmeyen bir suç olarak tanımlanmasını ve daha sıkı korunma yasalarının hazırlanmasını istedi.

Hastaların Yanında Oldular

Hekimler, Hipokrat yeminine sadık kalarak hastalarına ücretsiz ayakta tedavi hizmeti sunmaya çalıştılar; ancak polis müdahaleleri ile karşılaştılar.

Hükümetin Tepkisi

Hindistan hükümeti, grevdeki doktorlardan görevlerine geri dönmelerini istedi ve taleplerin değerlendirilmesi için bir komite kurulacağını açıkladı.

Olayın Ayrıntıları

Kalküta'daki RG Kar Tıp Koleji'nde görev yapan 31 yaşındaki kadın doktor, dinlenme odası olmadığı için seminer odasında uyumuştu. Ertesi gün, meslektaşları onu yarı çıplak ve yaralı halde buldular. Olayın ardından hastanede çalışan bir görevli gözaltına alındı, ancak durum ilerleyen süreçte Merkezi Soruşturma Bürosuna devredildi.

Protestolar Ülke Geneline Yayılıyor

Olayın yankıları, sosyal medya aracılığıyla birçok şehirde geniş çaplı protestolara yol açtı. Kalküta da dahil olmak üzere çeşitli şehirlerde binlerce kişi bir araya geldi ve bu durumu kınadı.