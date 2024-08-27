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Hindistan'da Doktorun Tecavüzü ve Ölümü Üzerine Protestolar Döküldü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir doktorun ölü bulunması sonrası protestolar yaşandı, polisle çatışmalar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:48
Hindistan'da Doktorun Tecavüzü ve Ölümü Üzerine Protestolar Döküldü

Hindistan'da Protestolar Büyüyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, bir doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesi, sokakları protesto gösterilerine bulandırdı. Kalküta kentinde toplanan kalabalık, eyaletin Genel Sekreterliğine yürümek istedi ancak polis, bu yürüyüşe müdahale etti.

Çatışmalar Başladı

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak göstericilere müdahale etmesi, olayların büyümesine neden oldu. Protestocular, emniyet güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi. Medyada yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin polis barikatlarını yıktığı ve tekmelediği görüldü.

Olayın Arka Planı

9 Ağustos'ta RG Kar Tıp Koleji'nde görev yapan 31 yaşındaki kadın doktor, uzun bir vardiya sonrası dinlenme odası olmadığı için uyuduğu seminer odasında ölü bulundu. Cansız bedeni yarı çıplak ve vücudunda ciddi yaralarla bulundu.

İlk Gözaltılar ve Soruşturma

Olayla ilgili olarak hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli bir görevli gözaltına alındı. Ancak, olayın örtbas ve ihmal suçlamaları sonrasında Merkezi Soruşturma Bürosuna devredilmesi dikkat çekti.

Doktorlar Grevde

Ülke genelinde birçok doktor, meslektaşlarının tecavüze uğrayarak öldürülmesine tepki olarak süresiz grev kararı almış durumda. Olay, sağlık çalışanları arasında büyük bir infiale yol açtı ve söz konusu konunun acil bir şekilde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

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