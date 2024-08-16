Hindistan'da Doktorun Tecavüzü ve Ölümüne Tepkiler Sürüyor

Hindistan'da Protesto Dalgası

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, stajyer bir doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesi, ülke genelinde büyük bir infial yaratmış durumda. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu vahim olayın ardından, hem sağlık camiası hem de kamuoyu, adalet talebiyle sokaklara döküldü.

Hindistan Tabipler Birliği'nin Tepkisi

The Times of India'nın haberine göre, Hindistan Tabipler Birliği, 32 yaşındaki doktorun maruz kaldığı bu trajik durumu protesto etmek amacıyla bazı ameliyatları 24 saatliğine durdurma kararı aldı. 17 Ağustos'ta alınan bu karar, 'acil olmayan cerrahi operasyonların' yapılmayacağını belirtiyor.

Yürüyüşler ve Protestolar

Batı Bengal’deki siyasi partiler ve farklı şehirlerdeki doktor dernekleri, protestolara destek vermeye devam ediyor. Bugünden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar sürecek yürüyüşler düzenleneceği duyuruldu.

Benzer Bir Olayın Detayları

Bu olayın yanı sıra, Uttarakhand eyaletinde kaybolan bir hemşirenin de benzer bir şekilde tecavüze uğrayarak öldüğü ortaya çıktı. 30 Temmuz’da kaybolan hemşirenin cansız bedeni, kaybolmasından dokuz gün sonra bulundu. Otopsi sonuçları, hemşirenin tecavüze uğradığını doğruladı.

Olayın Gelişimi

Kalküta'daki bir tıp koleji’nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos'ta uzun bir vardiyadan sonra dinlenme odası olmadığı için seminer odasında uykuya dalmıştı. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini buldu. Olayla ilgili olarak bir hastane çalışanı gözaltına alınmış, ardından durum yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na (CBI) devredilmişti.

Sosyal Medya ve Gösteriler

Olayın ardından, Kalküta ve diğer büyük şehirlerde halk bir araya gelerek protestolar düzenledi. Sosyal medyadaki çağrılar üzerine, ülke genelinde pek çok doktor, meslektaşlarının yaşadığı bu trajik olaya karşı süresiz grev kararı aldıklarını duyurdu.