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Hindistan'da Feci Otobüs Kazası: 36 Ölü

Uttarakhand'da düşen otobüste 36 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 20’yi geçti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:12
Hindistan'da Feci Otobüs Kazası: 36 Ölü

Hindistan'da Otobüs Kazası

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, bir otobüsün vadiye düşmesi sonucu 36 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Hindustan Times yayın organının haberine göre, Garhwal'dan Kumaon bölgesine doğru seyir halinde olan otobüs, kötü hava koşulları nedeniyle kontrolden çıkarak vadiye düştü.

Yaralılar ve Acil Durum Çalışmaları

Otobüsün kapasitesinin üzerinde yolcu taşındığı bildirildi. Kazada 20'den fazla kişinin yaralandığı açıklanırken, kavşak durumdaki ağır yaralılar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma ve Yönetime Açıklamalar

Eyalet yetkilisi Vineet Pal, kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını, ayrıca iki ulaştırma yetkilisinin, otobüsün ihtiyacı olan asgari koşulları karşılamadığı halde trafikte olmasına izin verdikleri için açığa alındığını açıkladı.

Başbakanın İfadesi

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaşanan bu talihsiz durumda hayatını kaybedenler için duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca, yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti.

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