Hindistan'da Fil Saldırılarına Karşı Yeni Uygulama

Hindistan'da Halkı Fil Saldırılarına Karşı Koruyan Uygulama Geliştirildi

Hindistan'da, özellikle fil saldırılarının sık olduğu bölgelerde yaşayan insanlar için yeni bir güvenlik uygulaması hayata geçirildi. Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonu tarafından geliştirilen bu uygulama, kullanıcıları yaklaşan fil sürülerinden haberdar ediyor.

Fillerin Tehdidi ve Geliştirilen Çözümler

Uygulamanın, fil popülasyonunun en fazla bulunduğu Assam eyaletinde kullanılması amaçlanıyor. Böylece, fil saldırılarında yaşanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Aaranyak, filleri caydırabilmek için güneş enerjisiyle çalışan çitlere yönelik bir el kitabı da yayımladı.

Korkutucu İstatistikler

Hindustan Times verilerine göre, 2020-2024 yılları arasında 1701 kişi fil saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ise her yıl yaklaşık 500.000 ailenin, ekinleri yağmalayan fillerden etkilendiğini bildirdi. Ayrıca, dünya genelinde 50.000'den az Asya filinin kalmış olduğu belirtiliyor.