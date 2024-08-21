Hindistan'da İlaç Fabrikası Patladı: 17 Ölü, 41 Yaralı

Hindistan'da İlaç Fabrikasında Trajedi

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde bulunan Escientia isimli ilaç fabrikasında meydana gelen korkunç patlama, 17 kişinin ölümüne ve 41 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Patlama Neden Oldu?

NDTV'de yer alan habere göre, Anakapalli bölgesindeki bu özel şirkete ait fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. Olayla ilgili yetkililerin yaptığı araştırmalarda, patlamanın elektrik aksamında yaşanan bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yaşanan bu olay, hem yerel halk hem de sağlık kuruluşları için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Yaralıların tedavisi devam ederken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.