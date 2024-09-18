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Hindistan'da Kadın Doktorların Grevi Sürüyor

Kadın doktorlar, meslektaşlarının ölümüne sebep olan olayları protesto etmek için süresiz greve devam etme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:06
Hindistan'da Kadın Doktorların Grevi Sürüyor

Hindistan'da Kadın Doktorlar Protesto İçin Greve Devam Ediyor

Hindistan’da, 9 Ağustos tarihinde bir kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesi, sağlık çalışanlarının tepkisini celp etti. Kadın doktorlar, bu trajik olayı protesto etmek amacıyla başladıkları süresiz grevlerini, talepleri karşılanana kadar sürdüreceklerini duyurdular.

Yeni Talepler ve Hükümetle Görüşmeler

India Today gazetesinin aktardığına göre, doktorlar 5 saat süren bir toplantının ardından yaptıkları basın açıklamasında, Batı Bengal hükümetiyle yeni görüşmelere başlanmasını talep etti. Açıklamada, "Taleplerimiz yerine gelene kadar tepkilerimize ve iş bırakma eylemlerimize devam edeceğiz," ifadesi yer aldı.

Talepler Listesi

Doktorlar, hükümetin sağlık çalışanlarının şiddetten korunması için gerekli önlemleri almasını ve hastanelerde kapalı devre kamera sistemleri ile güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Ayrıca, doktorlar için dinlenme alanları ve yeterli tuvaletlerin yanı sıra kadın doktorların gece nöbetlerinin yasaklanmasının kaldırılmasını talep etti.

Başbakan ile Görüşme ve Sonuçlar

Pazartesi günü Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee ile yapılan görüşme sonrası, bazı taleplerin kabul gördüğü belirtilse de, eyalet hükümetindeki bazı yetkililerin görevden alınması talebi reddedildi. Doktorlar, bu konuyu da ısrarla gündemde tutmaya devam ediyorlar.

Olayın Ardından Neler Yaşandı?

Kalküta’daki RG Kar Tıp Koleji'nde görevli olan 31 yaşındaki kadın doktor, 36 saatlik yoğun vardiyasının ardından bir dinlenme odası bulunmadığı için seminar odasında uykuya dalmıştı. Ertesi sabah meslektaşları, kadını yarı çıplak ve ağır yaralarla buldular. Olay ile ilgili olarak hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli gözaltına alındı. Ancak örtbas ve ihmal suçlamalarının ardından dava, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosu'na devredildi. Ülkedeki farklı şehirlerden birçok doktor, meslektaşlarının yaşadığı bu trajik olayı protesto etmek için süresiz greve katıldıklarını bildirdi.

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