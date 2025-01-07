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Hindistan'da Kömür Madeni Çöktü: 9 İşçi Mahsur Kaldı

Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kömür madeninin çökmesi sonucu 9 işçi yerin 90 metre altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:27
Hindistan'da Kömür Madeni Çöktü: 9 İşçi Mahsur Kaldı

Hindistan'da Kömür Madeni Çöktü

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen kömür madeni çökmesi, bölgedeki işçi güvenliğini tehlikeye attı. İlk belirlemelere göre maden çökmesi sonucu 9 işçi, yaklaşık 90 metre derinlikte mahsur kaldı.

Kazanın Sebebi ve Kurtarma Çalışmaları

Olay, Assam eyaletindeki Guwahati kentine yaklaşık 200 kilometre mesafede bulunan bir kömür madeninde gerçekleşti. Eyalet hükümeti yetkilisi Kaushik Rai, yaptığı açıklamada madenin su dolması nedeniyle çöktüğünü bildirdi.

Kurtarma operasyonları tüm hızıyla devam ederken, yerel askerler ve afet ekipleri çalışmalara desteğe gönderildi. Yetkililer, mahsur kalan işçilerin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

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