Hindistan'da Kuki ve Meitei Toplulukları Arasındaki Şiddet Olayları

Hindistan'daki Kuki ve Meitei Çatışması

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki ve Meitei toplulukları arasında meydana gelen şiddet olayları sonucunda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel haber kaynaklarına göre, olaylar Jiribam bölgesinde Kuki topluluğuna mensup kişilerin, Meitei grubundan bir bireyi öldürmesiyle patlak verdi. Bu olay, çatışmalara neden oldu ve toplamda 6 kişinin ölümüne yol açtı.

İmphal kenti Polis Genel Müfettişi K. Kabib, yaşanan şiddetin ardından güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kabib, “Bu sabah Kuki militanları, Jiribam'da bir köye saldırarak yaşlı bir vatandaşı öldürdü. Militanlar ateş açmaya devam etti ve kaçtı.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kuki topluluğunun Moirang bölgesinde gerçekleştirdiği bir roket saldırısında da bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şiddet Olaylarının Arka Planı

Meitei topluluğu, Manipur eyaletinin nüfusunun %53'ünü oluşturmakta ve "Planlanmış Kabile" olarak sınıflandırılmamalarına itiraz etmek için gösteriler düzenlemektedir. Bu durum, diğer bazı etnik gruplarla arasındaki gerilimi artırmış ve Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olaylarına yol açmıştır.

Manipur'daki çatışmaların tırmanması, eyaletin askeri tarafınca 4 Mayıs'ta “Vur” emrinin verilmesiyle birleşince, ölü sayısı 182’ye yükselmiş ve 60 binin üzerinde insan yerinden olmuştur.