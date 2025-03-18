Hindistan'da Kur'an-ı Kerim Yakıldığı İddiaları Protestoları Kızıştırdı

Hindistan'da Protesto Gösterileri Sırasında Arbede Çıktı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde, bir türbenin yıkılması talebiyle düzenlenen protestolar sırasında Kur'an-ı Kerim yakıldığı yönündeki söylentiler, ciddi bir arbede çıkmasına neden oldu. Nagpur kentinde, Babür İmparatorluğu hükümdarı Evrengzib'e ait türbeye yönelik protestolar sırasında, göstericiler ile Müslümanlar arasında çatışma yaşandı.

Protestolar ve Arbede

Gösteriler esnasında, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığına dair iddialar, iki grup arasında gerginliğe yol açtı. Çıkan arbede sırasında, bazı araçlar ateşe verildi ve belirli evler ile iş yerleri zarar gördü. Yetkililer, çıkan olaylarda 12 polisin yaralandığını ve 50'den fazla göstericinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Asayişin korunabilmesi amacıyla, Nagpur'un bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Emniyet yetkilileri, bu yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti ve bölge halkına durumu kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Olayların Arka Planı

Hindustan Times'a göre, Maharaştra Eyaleti Azınlık Komisyonu Başkanı Pyare Khan, huzursuzluğun sorumlusunun Nagpur sakinleri olmadığını, aksine toplumsal uyumu ile bilinen bu kente huzursuzluk çıkarmak amacıyla dışarıdan gelen kişiler olduğunu öne sürdü. Maharaştra Başbakanı Eknath Shinde, polis teşkilatının olayın planlı olup olmadığını araştırdığını açıkladı.

Hindistan’daki bu tür olaylar, sosyal uyum için tehdit oluştururken, yerel halk arasında derin endişe yaratmaya devam ediyor.