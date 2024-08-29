Hindistan'da Kurt Saldırıları: 45 Günde 9 Ölü

Hindistan'daki Tehlikeli Kurt Saldırıları

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, Bahraich bölgesinde bir kurt sürüsü son 45 günde 8'i çocuk 9 kişinin hayatına mal oldu. India Today kaynaklı habere göre, bu süre zarfında çevre halkı büyük bir tehdit altında kalmış durumda.

Yetkililerin Mücadelesi

Yerel yönetim, kurtların bölgeden uzaklaştırılması için yoğun çaba harcadı. Şu ana kadar 4 kurdun yakalandığı belirtiliyor; ayrıca hayvanların izini sürmek için insansız hava araçları ve termal kameralar kullanılıyor.

Bölge Halkının Önlemleri

Yaklaşık 1,5 aydır süregelen bu saldırılardan etkilenen bölge sakinleri, geceyi güven içinde geçirebilmek için devriye gezmeye başladılar. Yerel halk, sayıları artan kurt sürülerinin geceleri evlerine girerek çocuklara saldırdığını ifade ediyor.

Yetkililerin ve bölge halkının çabaları, bu ürkütücü durumun üstesinden gelmek için devam ediyor.