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Hindistan'da Leopar Saldırısı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Pune'de bir çocuk leoparın saldırısı sonucu hayatını kaybetti, yetkililer bölge sakinlerini uyardı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:35
Hindistan'da Leopar Saldırısı: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Pune Kentinde Üzücü Bir Olay

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, bir çocuğun leoparın saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Asian News International (ANI) tarafından yapılan habere göre, Junnar bölgesinde yaşanan bu korkunç olay, yerel otoriteleri harekete geçirdi.

Olayın Ayrıntıları

Yetkililer, Tejiwadi köyünde yaşayan 9 yaşındaki çocuğun, yerel saatle 04:30 sularında evinin arkasındaki ağaçlık alana gittiğini belirtti. Bu sırada bir leopar tarafından saldırıya uğradığı ifade edildi.

Çocuğun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra, yetkililer bölge sakinlerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, yerel basında, mart ayından bu yana bölgede 5 kişinin daha benzer leopar saldırıları sonucu hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Yerel Yetkililerin Açıklamaları

Orman birimi ve polis yetkilileri, bölgedeki leopar sayısının artmasına dair endişelerini dile getirerek, halka bu tür durumlarla karşılaşmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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