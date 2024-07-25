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Hindistan'da Madenci 95 Bin Dolar Değerinde Elmas Buldu

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, 19.22 karatlık elmas buldu ve 95 bin dolar değer biçildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:05
Hindistan'da Madenci 95 Bin Dolar Değerinde Elmas Buldu

Hindistan'da Elmas Keşfi

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, 19.22 karatlık elmas buldu. Bu elmasın değeri yaklaşık 95 bin 500 dolar (yaklaşık 3 milyon 151 bin lira) olarak belirlendi.

Raju Gound'un Elmas Hikayesi

Elmas keşfini BBC'ye anlatan madenci Raju Gound, Panna bölgesinde on yılı aşkın süredir devletin kiraladığı maden alanlarında çalıştığını ifade etti. Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gördüm. Yükselttiğimde soluk bir parıltı fark ettim. O anda elmas bulduğumu anladım," dedi.

Planları ve Paylaşım

Gound, bulduğu elması yetkililere teslim ettiğini ve vergi payı düşüldükten sonra parasını alacağını belirtti. Bu parayla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesine daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını söyledi. Ayrıca, bulduğu elmasın değerini 19 akrabasıyla paylaşacağını açıkladı.

Panna Bölgesi ve Elmas Keşifleri

Panna bölgesi, elmas kaynakları açısından zengin bir yer olarak biliniyor. Burasının sakinleri, değerli taş bulma umuduyla maden kiralamaya devam ediyorlar. 2018 yılında burada bir başka madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu. Gound, "Yarın yine elmas aramak için madene gideceğim," diyerek hayallerine devam edeceğini belirtti.

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