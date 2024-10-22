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Hindistan'da Maocu İsyancı Çatışmasında 5 Kayıp

Maharaştra'da güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasındaki çatışmada 5 isyancı hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:47
Hindistan'da Maocu İsyancı Çatışmasında 5 Kayıp

Hindistan'da Çatışma: 5 Maocu İsyancı Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında yaşanan çatışmada 5 isyancının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çatışmanın Detayları

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, Gadçiroli bölgesindeki emniyet yetkilileri, çatışmanın ormanlık alanda meydana geldiğini belirtti. İlgili yetkililer, 3'ü kadın olmak üzere toplamda 5 Maocu isyancının çatışmada öldüğünü ve bir polisin ise yaralandığını ifade etti.

Saldırı Hazırlıkları ve Operasyonlar

Yetkili, isyancıların Maharaştra ve Çatisgarh eyaleti sınırındaki ormanlık alanda toplandıklarını ve 20 Kasım'daki eyalet meclisi seçimleri öncesinde saldırı hazırlığı içinde olduklarını aktardı. Ayrıca bölgede başka Maocu isyancı grupların da mevcut olduğunu açıklayan yetkili, güvenlik güçlerinin diğer isyancıları bulmak amacıyla bir operasyon başlattığını duyurdu.

Maocu İsyancıların Tarihçesi

Maocu isyancılar, 1967 yılından bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezi bölgelerinde düzenledikleri silahlı eylemlerle tanınmaktadır. Bu gruplar, kabile mensupları ve yoksul toplulukların daha fazla hakka sahip olabilmesi için mücadele ettiklerini iddia ediyor.

Güney Asya Terörizm Portalı'nın verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999 yılından bu yana 8 binden fazla sivilin de bulunduğu toplamda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

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