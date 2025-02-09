Hindistan'da Maocu İsyancılarla Çatışma: 31 İsyancı Öldü

Hindistan'da Çatisgarh Eyaletinde Şiddetli Çatışma

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 31 isyancı öldü. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyalet polisi Sundarraj Pattilingam, istihbarat üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını bildirdi.

Çatışmanın Detayları

Pattilingam, eyaletin Bijapur bölgesindeki bir ormanda isyancılara karşı düzenlenen baskının ardından güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çatışma çıktığını belirtti. İlk belirlemelere göre çatışmada 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2'sinin de yaralandığı kaydedildi.

Maocu İsyanının Tarihçesi

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler gerçekleştirmektedir. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan bu gruplar, Hindistan'ın kuzey, doğu ve merkez bölgelerinde etkili olmuşlardır. İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini öne sürüyor.

Çatışmaların Kaydedilen Sonuçları

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, 1999'dan bu yana güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 8 bini sivil olmak üzere 14 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir.