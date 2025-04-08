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Hindistan'da Müslüman Vakıflar Üzerindeki Merkezî Kontrol Artıyor

Hindistan, Müslüman vakıfları üzerindeki merkezi kontrolü arttıran yeni yasayı 8 Nisan'dan itibaren yürürlüğe soktu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:46
Hindistan'da Müslüman Vakıflar Üzerindeki Merkezî Kontrol Artıyor

Hindistan, Müslümanlara ait vakıf mülklerinde merkezi hükümetin kontrolünü genişletmeyi hedefleyen yasa tasarısının 8 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Azınlık İşleri Bakanlığı, 1995 tarihli Vakıf Yasası’nda değişiklik yapmak amacıyla sunulan Müslüman vakıflar hakkındaki yasa tasarısına dair bir bildiri yayımladı. Bildiride, parlamentodan geçen yasa tasarısının 5 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu tarafından onaylandığı belirtildi.

Müslüman kuruluşlar ve muhalefet milletvekilleri, bu yasanın Müslümanlara ve temel haklarına karşı “doğrudan bir saldırı” olduğunu ifade ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Hindistan'da merkezi hükümetin “Vakıf” tasarısı, 3 Nisan tarihinde parlamentonun alt kanadından, 4 Nisan’da ise üst kanadından geçti. Yasa 5 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe girdi.

Yasa Tasarısının İçeriği
Hükümetin yasa tasarısı, Müslümanlara ait vakıfların din, eğitim ve yardım amaçlı faaliyetleri için mülk ve araziler üzerinde denetim ve müdahale hakkı tanıyor. Bu yasaya karşı, Uttar Pradeş eyaletinde siyah rozet takarak protesto eden 300 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Muzaffarnagar kentinin başsavcısı Vikas Kashyap, kamera kayıtlarıyla tespit edilen bu kişilerin 16 Nisan tarihine kadar mahkemeye çıkmaları gerektiğini ifade etti.

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