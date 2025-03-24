Hindistan'da Müslümanlardan Vakıf Yasa Tasarısına Karşı Ülke Çapında Protestolar

Hindistan'da Müslüman toplumu, hükümetin vakıf mülkleri üzerindeki kontrolünü genişletecek yasa tasarısına karşı harekete geçti. Ülke genelinde düzenlenen kampanyalarla bu yasa tasarısının getireceği tartışmalı değişikliklere dikkat çekiliyor.

Müslümanların dini eğitim ve yardım amaçlı kullandığı vakıf adı altındaki mülkler üzerinden yapılacak teftiş ve müdahale hakkı veren yasa tasarısına karşı gösteriler organize ediliyor. Müslümanların tepki gösterdiği bu tasarı, 1995 tarihli Vakıf Yasası’nda yapılacak olan değişiklikleri içeriyor.

Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu (AIMPLB) öncülüğünde başlatılan protestolar, oturma eylemleri, halka açık konferanslar ve seminerler ile zenginleştirileceği duyuruldu. Yasa tasarısına karşı seslerini yükselten Müslümanlar, ülke çapında büyük bir birliktelik sergilemek amacıyla organize oluyor.

Gösterilerin ilk ayağında, 26 ve 29 Mart tarihlerinde sırasıyla Patna ve Vijayawada'daki meclisler önünde büyük oturma eylemleri planlanıyor. AIMPLB, yasa tasarısına karşı tüm anayasal, yasal ve demokratik yolları kullanmaya kararlı olduklarını vurguladı.