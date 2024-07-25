Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'da Muson Yağmurları Hayatları Aldı

Maharaştra'daki şiddetli yağışlar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi kurtarıldı. Hava Kuvvetleri yardım için alarma geçiyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:37
Hindistan'da Muson Yağmurları Hayatları Aldı

Hindistan'daki Muson Yağmurları Can Aldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, dört can aldı ve 160 kişi kurtarıldı. The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların etkili olduğu Pune kenti için "kırmızı alarm" durumu ilan etti.

İtfaiyecilerin Arama Kurtarma Faaliyetleri

Pune ve çevresindeki bölgelerde 200'den fazla itfaiyeci, şiddetli yağışların neden olduğu sonuçlarla mücadele etmekte. İlk belirlemelere göre, ölenlerden üçü elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirirken, bir kişi de heyelan sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca bir kişi yaralandı.

Askeri Yardım Operasyonları İçin Hazırlıklar

Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde, yardım operasyonları için Hindistan Hava Kuvvetleri ve askerleri alarma geçirme konusunu yetkililerle görüştü. Bölge yetkilisi Suhas Diwase, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 160 kişinin tahliye edildiğini ve ayrıca okulların kapatıldığını duyurdu.

Muson Yağmurlarının Etkisi

Pune ve çevresindeki turistik yerler, özel ofisler ve bazı sanayi merkezleri de şiddetli yağışlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Hindistan'da büyük zararlara yol açmakta. Bilim insanları, son yıllarda Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde görülen düzensiz yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!