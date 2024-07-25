Hindistan'da Muson Yağmurları Hayatları Aldı

Hindistan'daki Muson Yağmurları Can Aldı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar, dört can aldı ve 160 kişi kurtarıldı. The Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların etkili olduğu Pune kenti için "kırmızı alarm" durumu ilan etti.

İtfaiyecilerin Arama Kurtarma Faaliyetleri

Pune ve çevresindeki bölgelerde 200'den fazla itfaiyeci, şiddetli yağışların neden olduğu sonuçlarla mücadele etmekte. İlk belirlemelere göre, ölenlerden üçü elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirirken, bir kişi de heyelan sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca bir kişi yaralandı.

Askeri Yardım Operasyonları İçin Hazırlıklar

Maharaştra Eyalet Başbakanı Eknath Shinde, yardım operasyonları için Hindistan Hava Kuvvetleri ve askerleri alarma geçirme konusunu yetkililerle görüştü. Bölge yetkilisi Suhas Diwase, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 160 kişinin tahliye edildiğini ve ayrıca okulların kapatıldığını duyurdu.

Muson Yağmurlarının Etkisi

Pune ve çevresindeki turistik yerler, özel ofisler ve bazı sanayi merkezleri de şiddetli yağışlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Hindistan'da büyük zararlara yol açmakta. Bilim insanları, son yıllarda Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde görülen düzensiz yağışların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtiyor.