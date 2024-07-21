Hindistan'da Nipah Virüsü Nedeniyle 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Nipah Virüsü Alarmı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, Nipah virüsü nedeniyle 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak eyaletin sağlık yetkilileri, virüs belirtileri gösteren 4 kişinin daha olduğunu açıkladı.

Yaşamını Yitiren Çocuk ve Virüs Belirtileri

Hastaneye kaldırılan çocuğun 10 gün önce yüksek ateşle başvurduğu belirtildi. Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, çocuğun Nipah virüsü teşhisi konduğunu ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Bakan George, çocuğun temas ettiği kişilerin sağlık durumlarına dikkat çekerek, bu kişilerden birinin durumunun kritik olduğunun altını çizdi.

Kontrol Önlemleri ve Uyarılar

Kerala sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde bir "kontrol odası" oluşturdu. Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına, Nipah testi yaptırmaları için çağrıda bulunuldu. Ayrıca, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Nipah Virüsü Hakkında Bilgiler

Nipah virüsü, bulaşan kişilerde hemen belirtiler göstermese de genellikle ateş, baş, boğaz ve kas ağrısı gibi grip benzeri semptomlarla kendini gösterebilir. Daha ileri aşamalarda baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu virüs, ilk kez Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgın olarak kaydedilmiştir.