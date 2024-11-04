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Hindistan'da Otobüs Kazası: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir otobüs vadiye düştü, 23 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:46
Hindistan'da Otobüs Kazası: 23 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Trajik Otobüs Kazası

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen bir otobüs kazasında, ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, yetkililer, Garhwal bölgesinden Kumaon istikametine giden bir otobüsün, yaklaşık 200 metre derinlikteki bir vadiye düştüğünü bildirdi. Eyaletin Almora bölgesinde gerçekleşen bu üzücü olayda, otobüste en az 40 yolcu bulunduğu belirtildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yetkililer, kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaşanan bu talihsiz kazada kaybedilen canlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri ve yaralıların hastaneye nakli için gereken tüm önlemleri aldığını açıkladı.

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