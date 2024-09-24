Hindistan'da Polis Karakolunda Cinsel Saldırı İddiası

Hindistan'da Cinsel Saldırı İddiası Gündemde

Hindistan'ın Odisha eyaletinde bir kadının polis karakolunda bir grup polis tarafından cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kaldığına dair iddialar, toplumsal tepkilere yol açtı.

Sosyal Medya Tepkileri ve Protestolar

Geçen hafta sosyal medyada yayılan bir video, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Birçok kişi, videoda yer alan cinsel saldırı iddialarını şiddetle kınadı. Bunun yanı sıra, bir grup yurttaş Bharatpur polis karakolunun önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Suç Duyurusu ve Soruşturma Başlatılması

Tacize uğradığını ileri süren kadın, olayın ardından bir suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürecinde, olayda yer aldığı iddia edilen 4 polis memurundan 3'ünün açığa alındığı belirtildi. Ayrıca, soruşturmaya dahil olan bir polisin görev yerinin değiştirildiği ifade edildi.

Olayın Ardında Yatan İddialar

Bhubaneswar'da bir restoran işleten kadın, 15 Eylül tarihinde yerel saatle 01.00 civarında bir grup erkek tarafından yolda taciz edildiğini iddia ederek nişanlısıyla birlikte Bharatpur polis karakoluna gittiğini ifade etti. Ancak burada, kendisinin fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığını belirtmektedir.

İddiaların ardından, kadının polis merkezinde yaşadığı sürecin görüntüleri sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve büyük yankı buldu. Herkesin gündemine oturan bu olay, Hindistan'daki kadın hakları mücadelesini bir kez daha ön plana çıkardı.