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Hindistan'da Sahil Güvenlik Helikopteri Denize Düştü

Hindistan'da bir helikopter kazasında 4 kişilik mürettebattan 3'ü kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:43
Hindistan'da Sahil Güvenlik Helikopteri Denize Düştü

Hindistan'da Helikopter Kazası

Hindistan'da, tıbbi tahliye amacıyla hareket eden bir sahil güvenlik helikopterinin denize düşmesi sonucu 4 kişilik mürettebattan 3'ü kayboldu. Olayla ilgili arama kurtarma faaliyetleri hala devam ediyor.

Kaza Detayları

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, kaza Porbandar kıyıları açıklarında meydana geldi. Helikopter, Arap Denizi'nde bulunan bir Hindistan bayraklı tanker üzerindeki ağır yaralıyı kurtarmak için görevlendirilmişti. Ancak, helikopter, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı denize düştü.

Arama Çalışmaları

Helikopterin acil iniş uyarısı yaptığı bildirildi ve kazanın gerçekleştiği noktadaki arama faaliyetlerine hız verildi. Şu ana kadar, kazada bulunan 4 kişilik ekipten 1 kişi kurtarıldı, ancak diğer 3 kişinin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

Enkaz İncelemeleri

Deniz yüzeyinde tespit edilen helikopterin enkazına ulaşıldı ve kaza nedenine dair detaylı bir araştırma başlatıldı. Olayın ardından bölgede hem deniz hem de havadan arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

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