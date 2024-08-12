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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Rajasthan ve Himachal Pradesh'te meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:27
Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Can Aldı

Hindistan'ın Rajasthan Eyaletinde Şiddetli Yağış Felaketi

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar, felakete yol açarak en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yetkililerin bildirdiğine göre, bu tür kazalar boğulma, çöken evlerin altında kalma ve yüzeysel akıntılara kapılma gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanıyor.

Eğitimde Durdurmalar Öngörülüyor

NDTV'nin haberine göre, etkili olan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Jaipur, Bharatpur, Madhorajpura, Beawar, Kekri, Karauli ve Banswara gibi bölgelerde evlerin yıkılması ve su baskınları yaşanmakta. Yetkililer, bölge sakinlerine su birikintilerinden ve elektrik direklerinden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunarak, afet yönetimi biriminin uyarılarına uyulmasını istedi.

Himachal Pradesh'te Toprak Kaymaları

Ayrıca, Hindustan Times'ın aktardığına göre, Himachal Pradesh eyaletinde de şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Una bölgesinde birçok yol kapanırken, bir köyde yaşanan toprak kaymasında 3 kişi yaşamını yitirdi ve 1 kişi kayboldu.

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