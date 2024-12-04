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Hindistan'da Sih Politisyene Suikast Girişimi: Saldırgan Yakalandı

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, Sih partisi liderine yönelik suikast girişimi engellendi. Saldırgan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:08
Hindistan'da Sih Politisyene Suikast Girişimi: Saldırgan Yakalandı

Hindistan Pencap'ta Suikast Girişimi

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, ayrılıkçı Sih örgütleri ile bağlantılı bir saldırgan, Sih partisi Shiromani Akali Dal (SAD) Başkanı Sukhbir Singh Badal'a suikast girişiminde bulundu.

Hindistan'ın NDTV kanalının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, saldırı yerel saatle 09.00 sularında Sihizm'in Pencap'taki "Altın Tapınak" mabedinde gerçekleşti. Saldırgan Narain Singh'in, tapınakta bulunan Badal'a ateş açtığı, fakat Sukhbir Singh Badal'ın yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Saldırının ardından kalabalık tarafından yakalanan Singh, güvenlik güçlerine teslim edildi. Olay anında, Badal'ın tapınakta ibadet yaptığı, sıkılan kurşunun duvara isabet ettiği videolarla doğrulandı.

Geçmişteki Bağlantıları ve Komplonun Engellenmesi

Saldırgan Singh'in 2004'te Babbar Khalsa International (BKI) örgütü liderlerinin hapisten kaçması olayına da karıştığı düşünülüyor.

Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, polisin hızlı müdahalesi ile "Pencap ve Pencaplıları karalamaya yönelik komployu" engellediğini dile getirdi. Ayrıca, olayı soruşturması için polislere talimat verdi ve saldırıyı kınadı.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, BKI, "Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen örgütler arasında yer alıyor. Bu örgütler, Hindistan'ın Pencap eyaletinin dışında, Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de büyük bir kısmını "Halistan" olarak görmektedir.

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