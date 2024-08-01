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Hindistan'da Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 256'ya Ulaştı

Kerala'daki toprak kaymalarında ölü ve yaralı sayısı artıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:46
Hindistan'da Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 256'ya Ulaştı

Hindistan'ın Güneyinde Toprak Kaymaları

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde meydana gelen toprak kaymaları, şiddetli yağışların neden olduğu bir felaketin ardından 256 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yetkililerden Açıklama

Yerel medya kaynaklarına göre, Kerala Sağlık Bakanı Veena George, kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan George, yaşanan afette ölü sayısının 256'ya yükseldiğini ve en az 200 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kurtarma Çalışmaları

Heyelanlar sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında 1100'den fazla arama kurtarma personeli görev alırken, yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Askeri Destek

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan Ordusu, geçici köprü yapımına başlarken eyalette 1500 askerin konuşlandırıldığı bildirildi. Afetten etkilenen 8300'den fazla kişi, hükümetin yardım kampına tahliye edildi ve bu kamp için gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlandı.

Bölgedeki Zarar

30 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymalarında, Chooralmala köyünde 200 ev yıkıldı, altyapı ve yollar ciddi hasar gördü.

Başbakanın Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." ifadelerine yer verdi.

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