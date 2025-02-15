Hindistan'da Tren İstasyonunda İzdiham: 16 Ölü, 10 Yaralı

İzdihamda Can Kaybı 16'ya Yükseldi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir tren istasyonunda meydana gelen izdihamda 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, 10 kişi de yaralandı.

Olayın Sebebi Sefer İptalleri

Asian News International'ın (ANI) aktardığına göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine sefer yapan iki trenin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında yoğun bir kalabalık oluştu. Bu durum, ciddi bir izdihama yol açtı.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Yerel yetkililer, olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibi gönderdiklerini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere yönlendirildiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin arasında iki çocuk da bulunuyor. Olayın detaylarıyla ilgili incelemeler devam etmekte.