Hindistan'da Tren İstasyonundaki İzdihamda Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Hindistan'da İzdiham Felaketi: 18 Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir tren istasyonunda meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Olay, başkentteki Yeni Delhi Tren İstasyonu'ndan Prayagraj kentine giden iki seferin iptal edilmesinin ardından gerçekleşti.

Olayın Detayları ve Yaralılar

Yetkililerin verdikleri bilgilere göre, izdihamda ölenlerin 5'inin çocuk olduğu ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıkları, Prayagraj'daki festivale gitmek isteyen yolcuların kalabalık oluşturmamaları yönündeki uyarılara uymadıklarını ifade etti.

Başbakan Modi'den Açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu trajik olay, Hindistan'da toplu taşıma güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.