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Hindistan'da Trende Yangın Söylentisi, 11 Yolcunun Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yangın paniği sonrası trenden atlayan 11 yolcu, başka bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:53
Hindistan'da Trende Yangın Söylentisi, 11 Yolcunun Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Maharaştra'da Trajedi: Yangın Paniği Sonrası 11 Yolcu Yaşamını Yitirdi

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, yangın söylentileri nedeniyle hareket halindeki bir trenden atlayan 11 kişi, karşı yönden gelen başka bir trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Jalgaon bölgesinde seyir halindeki trenin tekerlerinden çıkan dumanlar, yolcular arasında yangın çıktığına dair paniğe yol açtı. Bu durum, yolcular arasında büyük bir kaos yarattı.

Bir yolcunun imdat frenini çekerek trenin hızını azaltmasının ardından, birçok yolcu panik içinde trenden atladı. Ancak, bu sırada karşı yönden gelen bir başka tren, atlayan yolculara çarptı.

Olayda, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Maharaştra Başbakanı Devendra Fadnavis, trajik olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, tüm sürecin takip edildiğini ve yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlandığını bildirdi.

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