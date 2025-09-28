Hindistan'da TVK mitingindeki izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi

Karur'daki TVK mitinginde çıkan izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi; 51 yaralı, alana beklenenden fazla kişi geldi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 10:27
Hindistan'da TVK mitingindeki izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi

Hindistan'da TVK mitingindeki izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Olayın seyri

Karur'da oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde yaşanan izdihamda can kaybı artıyor.

Hint basınındaki haberlere göre polis, kalabalığın yoğunlaştığı noktada bazı kişilerin bayılmasıyla panik başladığını ve izdihamın tetiklendiğini bildirdi.

Yetkililer, 10 bin kişinin katılımı beklenirken alana yaklaşık 30 bin kişinin geldiğini kaydetti.

Resmi açıklama ve soruşturma

Eyalet Başbakanı Muthuvel Karunanidhi Stalin, düzenlediği basın toplantısında izdihamda ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini ve 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı
2
ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı — Alparslan Bayraktar Açıkladı
3
Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Minibüs-Tır Çarpışması: 3 Ölü, 16 Yaralı
4
Malezya'dan BM'de Veto Sınırlaması ve İsrail'e Yaptırım Çağrısı
5
Ahmet Büyükgümüş Yalova'da: '2028'de Erdoğan'la yola devam' ve AK belediyeciliği
6
Erzurum'da Hararet Yapan Aracına Müdahale Eden Teknisyen Yandı
7
Arizona'da Şiddetli Yağışlar: Sellerde 4 Kişi Öldü

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı