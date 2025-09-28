Hindistan'da TVK mitingindeki izdihamda ölü sayısı 39'a yükseldi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Olayın seyri

Karur'da oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde yaşanan izdihamda can kaybı artıyor.

Hint basınındaki haberlere göre polis, kalabalığın yoğunlaştığı noktada bazı kişilerin bayılmasıyla panik başladığını ve izdihamın tetiklendiğini bildirdi.

Yetkililer, 10 bin kişinin katılımı beklenirken alana yaklaşık 30 bin kişinin geldiğini kaydetti.

Resmi açıklama ve soruşturma

Eyalet Başbakanı Muthuvel Karunanidhi Stalin, düzenlediği basın toplantısında izdihamda ölenlerin sayısının 39'a yükseldiğini ve 51 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.