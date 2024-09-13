Hindistan'da Yolsuzluk Suçlamaları: Delhi Başbakanı Kejriwal Kefaletle Serbest Bırakıldı

Delhi Eyaleti Başbakanı Kejriwal Kefaletle Serbest Bırakıldı

Hindistan Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan muhalefetteki Sıradan Halkın Partisi (AAP) lideri Arvind Kejriwal’ı kefaletle serbest bıraktı. Mahkemenin kararı, başkent Yeni Delhi’deki duruşmada alındı.

Kejriwal'ın Mahkeme Kararı

Yaklaşık altı aydır tutuklu bulunan Kejriwal, kefaletle serbest bırakılarak, önümüzdeki ay Haryana eyaletinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere ve gelecek yıl planlanan Yeni Delhi seçimlerine hazırlık yapma fırsatı yakaladı.

Serbest Kalma Şartları

Mahkeme, Kejriwal’in serbest bırakılması için beş koşul belirledi:

Kefalet Ücreti: Yaklaşık 12 bin dolar kefalet ödemenin yanı sıra, mahkemenin özel izinleri dışında tüm duruşmalara katılması gerektiği belirtildi.

Yaklaşık 12 bin dolar kefalet ödemenin yanı sıra, mahkemenin özel izinleri dışında tüm duruşmalara katılması gerektiği belirtildi. Ofis Girişi: Serbest kaldığı süre boyunca, Yeni Delhi Eyalet Başbakanlığı ofisine ya da sekreterliğine girmesi yasaklandı.

Serbest kaldığı süre boyunca, Yeni Delhi Eyalet Başbakanlığı ofisine ya da sekreterliğine girmesi yasaklandı. İmza Yetkisi: Yeni Delhi vali vekilinin onayı olmadan resmi belgeleri imzalayamaması gerektiği ifade edildi.

Yeni Delhi vali vekilinin onayı olmadan resmi belgeleri imzalayamaması gerektiği ifade edildi. Yorum Yapmama: Davaya dair kamuya açık bir yorumda bulunması da yasaklandı.

Olayın Geçmişi

Kejriwal, 21 Mart’ta partisi ve eyalet bakanlarıyla birlikte alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet almakla suçlanarak gözaltına alınmıştı. AAP, Kejriwal’ın tutuklanmasını şiddetle reddederken, bu durum başkentte protestolara neden olmuştu.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın tutuklanmasının iktidardaki BJP'nin ulusal seçimleri kazanma çabasının bir ürünü olduğunu ileri sürdü. Kejriwal, daha önce mayıs ayında kefaletle serbest bırakılmış fakat 2 Haziran’da tekrar tutuklanmıştı.