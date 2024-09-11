Hindistan'daki Arakanlı Müslümanların Serbest Bırakılması İçin Acil Çağrı

Arakanlı Müslümanların Serbest Bırakılması İçin Çağrı

Rohingya İnsan Hakları Girişimi, Hindistan'da tutulan Arakanlı Müslümanların, diğer bir deyişle Rohingyaların, serbest bırakılması amacıyla acil bir çağrıda bulundu. Merkezi Hindistan'da bulunan bu sivil topluluk, Yeni Delhi yönetimini, Matia kampında bulunan 100'den fazla Arakanlı Müslüman için harekete geçmeye davet etti.

Rohingya İnsan Hakları Girişimi'nin Açıklamaları

Kuruluşun Direktörü Sabbre Kyaw Min, AA muhabirine yaptığı telefon görüşmesinde, Matia kampında yer alan Arakanlı Müslümanlar arasında bazıları açlık grevi başlattığını ve 40 kişinin Birleşmiş Milletler tarafından verilen mülteci kartına sahip olduğunu ifade etti. Min, bu kişilerin hayatlarını kurtarmak için Hindistan'a geldiklerini vurgulayarak, serbest bırakılmalarının sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda bir insanlık meselesi olduğunu belirtti.

Hindistan'daki Durum

Min, Hindistan genelinde yaklaşık 1000 Arakanlı Müslüman’ın farklı kamplarda tutulduğunu dile getirdi. Bu durum, global bir insan hakları ihlali ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Arakan'daki Etnik Temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında meydana gelen çatışmalar sonucunda çok sayıda Müslüman katledilmiş ve binlerce ev ile işyeri yakılmıştır. 25 Ağustos 2017'deki aynı gün içerisinde düzenlenen saldırılar sonrası, Myanmar ordusunun uyguladığı kitlesel şiddete maruz kalan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştır. Birçok Arakanlı, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak güvenli başka ülkelere gitmek amacıyla tehlikeli deniz yolculuklarına çıkmaktadır.