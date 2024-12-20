Hindistan'daki Kimyasal Yüklü Kamyon Kazası: 7 Ölü, 35 Yaralı

Hindistan'da Feci Kaza

Hindistan'ın Racastan eyaletinde otoyolda meydana gelen trajik kazada, kimyasal yüklü bir kamyon, akaryakıt istasyonunun önünde bir LPG tankerine çarptı. Çarpışmanın ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Olayın detaylarına göre, kimyasal taşıyan kamyonun LPG tankerine çarpması yangının büyüyerek diğer araçlara sıçramasına neden oldu. Yaklaşık 40 aracın alev aldığı yangının ilk belirlemelere göre feci结果ları oldu. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.

Ambulans ve Acil Müdahale

Yetkililer, bölgeye 25'ten fazla ambulans sevk edildiğini duyurdu. Acil Müdahale ekipleri, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale etmeye çalıştı.

Başbakanın Mesajı

Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenler için duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlanması için talimat verdi.