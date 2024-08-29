Hindistan'daki Şiddetli Yağışlar: Ölü Sayısı 28'e Ulaştı

Gujarat'ta Yağışların Yol Açtığı Felaket

Hindistan’ın batısındaki Gujarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 28'e yükselmiştir. Hindustan Times’ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), 25 Ağustos'tan bu yana eyalette yoğun yağışların etkili olduğunu bildirmiştir.

Acı Gerçekler ve Tahliyeler

IMD, yağışların süreceği uyarısında bulunarak, Gujarat'ın 11 bölgesinde "kırmızı alarm" ve 22 bölgesinde "sarı alarm" statüsü ilan etti. Eyalet sağlık yetkilileri, yaşanan felaketin sonuçlarını değerlendirerek ölü sayısının 28'e ulaştığını duyurdu.

Güvenlik Önlemleri ve Altyapı Hasarları

Gujarat afet yönetimi birimleri, yağışların etkisiyle on binlerce kişinin sorun yaşadığını belirterek, 17 bin 800 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, bölgedeki barajların taşması nedeniyle sel uyarıları yapılırken, eyalet hükümeti askeri birliklerin bölgeye konuşlandırılması talimatı vermiştir.

Okul Tatili ve Hükümetin Müdahalesi

Yağışlardan etkilenen bölgelerde birçok yol ağır hasar görmüş, bu sebeple okullar iki gün süreyle kapatılmıştır. Durumu değerlendirmek üzere Başbakan Narendra Modi, Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel ile bir araya gelerek, ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağına dair söz verdi.