Hindistan'dan ABD'ye Hasina için Baskı İddiası

Hindistan'ın ABD ile İlişkileri Gözler Önünde

Hindistan'daki yetkililerin, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid üzerinde baskıların azaltılması ve Hasina'nın iktidarda kalması için ABD yetkilileriyle görüştüğü öne sürüldü.

Seçim Öncesi Endişeler

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Hindistanlı yetkililer, Bangladeş'te 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde baskıların arttığını belirterek, ABD'li mevkidaşları ile bir araya geldi.

Hint yetkililerin, seçimlerde muhalefetin galip gelmesi durumunda Hindistan'ın güvenliğinin tehlikeye gireceği endişesini dile getirdiği bildirildi.

Biden Yönetiminin Tutumu

Öte yandan, Başkan Joe Biden yönetiminin 2021 yılında Bangladeş güvenlik güçlerine insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uyguladığı hatırlatıldı. Buna rağmen, bazı Hindistan hükümeti danışmanlarının ABD'li yetkililere, "Siz bunu demokrasi meselesi olarak görüyorsunuz, ancak bizim için durum çok daha ciddi," ifadelerini ilettiği aktarıldı.

Bangladeş'teki Protestolar ve Sonuçları

Hasina'nın galibiyetle sonuçlanan genel seçimlerin ardından temmuz ayında patlak veren şiddetli protestolar, ülkenin siyasi atmosferini sarstı. Hasina, bu süreçte Hindistan'a kaçmak zorunda kaldı.

Ancak ABD'li yetkililer, Hasina'ya karşı daha sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise daha uyumlu bir yaklaşımın daha tehlikeli olabileceğini düşündüler.

Geçici Hükümetin Oluşum Süreci

Başbakan Hasina, protestolar sırasında askeri helikopterle Hindistan'a giderken, göstericiler onun resmi konutunu bastı. Ardından, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin oluşturulacağını duyurdu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.