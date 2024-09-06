Hindistan'dan Almanya'ya Gidecek Uçak Şaşırtan İhbarla Erzurum'a İndi

Hindistan'dan Almanya'ya Uçan Uçak Bomba İhbarıyla Erzurum'a İndi

Hindistan'dan Almanya'ya sefer yapan bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçağın güvenli bir şekilde inişinin ardından ilgili ekipler harekete geçti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçağın inişinin ardından yolcuların tahliye edildiğini ve detaylı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Acil Durum Ekipleri Harekete Geçti

Vali Çiftçi, yapılan çalışmalara dair bilgi verirken, AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin havalimanında hazır bulunduğunu belirtti. Uçaktaki 247 yolcu ile mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Uçakta iki bomba imha uzmanı ve bomba arama köpekleriyle detaylı arama sürdürülüyor. Çiftçi, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı" dedi.

İhbarda Bulunan Yolcunun Notu!

Vali Çiftçi, yolculardan birinin kabin ekibine verdiği peçeteye yazılmış bir not ile ihbarda bulunduğunu ifade etti. İhbarın ardından uçak Erzurum Havalimanı'na yönlendirildi. Çiftçi, arama çalışmalarının ardından herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmaması halinde yolcuların tekrar uçağa alınacağını belirtti.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Saat 16:30 sıralarında gerçekleştirilen iniş sonrasında, uçakta bulunan 234 yolcu ile 13 mürettebat güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Uçaktaki arama çalışmalarının ardından yolcular, havalimanındaki bir alanda dinlenmeye alındı. Vali Çiftçi, "Arama çalışmalarımız devam ediyor, güvenlik önlemlerimiz artırılmaya devam ediyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Uçak içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Havalimanında güvenlik önlemleri kapsamında 100 emniyet personeli ve sağlık ekipleri görev almakta.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.