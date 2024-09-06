Hindistan'dan Almanya'ya Giden Uçakta Bomba İhbarı: Erzurum'a Zorunlu İniş

Hindistan'dan Almanya'ya Uçan Yolcu Uçağı Bomba İhbarı Üzerine Zorunlu İniş Yaptı

Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanına zorunlu olarak iniş yaptı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiler doğrultusunda, uçağın zorunlu inişinin ardından havalimanına AFAD, sağlık ekipleri, polis ve itfaiye birimleri gönderildi. Uçakta bulunan yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve uçağın kabin ile kargo bölümünde kapsamlı bir arama başlatıldığı bildirildi.

Vali Çiftçi'den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Uçakta 247 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli depolarına çıkardı. Emniyet, özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemleri alındı. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı.” dedi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.