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Hindistan'dan İsrail'e Silah Sevkiyatına Tepki

Hindistanlı önde gelen isimler, Savunma Bakanı'na mektup yazarak İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:53
Hindistan'dan İsrail'e Silah Sevkiyatına Tepki

Hindistan'dan İsrail'e Silah Sevkiyatına Karşı Çıkış

Hindistan'ın tanınmış isimlerinden oluşan bir grup, Savunma Bakanı Rajnath Singh'e bir mektup yazarak İsrail'e silah ve mühimmat gönderilmesini durdurma çağrısında bulundu. Bu grup, eski Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçları, ekonomistler ve aktivistlerden oluşmakta olup, ödüllü yazar Arundhati Roy gibi isimleri de barındırıyor.

Mektupta Dikkat Çeken İfadeler

Mektupta, "Hindistan, İsrail'e askeri malzeme sevkiyatı konusundaki işbirliğini derhal askıya almalıdır. Ayrıca teslim edilen silahların soykırım eylemlerinde veya uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde kullanılmamasını sağlamak için tüm çabaları göstermelidir." ifadeleri yer aldı.

İzinsiz İhracat Uyarısı

Hindistanlı şirketlerin İsrail'e askeri silah ve mühimmat tedarikine yönelik tüm lisansların gözden geçirilmesi talep edilirken, bu lisansların iptali veya askıya alınması istendi. Mektupta ayrıca, ihracat lisanslarının ayrıntılarının kamuya açık tutulmasının devam etmesi gerektiği vurgulanarak Gazze'deki saldırılar esnasında dahi İspanyol hükümetine yeni lisanslar verildiği belirtildi.

Uluslararası Yükümlülükler

Hindistan'ın, savaş suçu işleyen devletlere silah tedarik etmeme yükümlülüğü taşıdığına dikkat çekildi. Başbakan Narendra Modi hükümeti ise, İsrail'e olan silah tedarikine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmamıştır. Haziran ayında yayınlanan bir Al Jazeera haberinde, Hindistan'ın İsrail'e silah tedarik ettiği öne sürülmüştü.

İsrail'in Saldırıları ve Son Durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, kutsal değerlere karşı ihlallere yanıt verme gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. İsrail, bu saldırılarda 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5,132 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39,480 Filistinli hayatını kaybederken, 91,128 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam ettiğini ve 684 askerinin öldüğünü bildirmiştir. 24 Kasım 2023'te 81 İsrailli ve 240 Filistinli, aralarındaki insani ara sırasında serbest bırakılmıştır. Ancak, İsrail'in binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ettiği rapor edilmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise, 7 Ekim'den bu yana 594 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilmektedir.

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