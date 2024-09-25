Hindistan Dışişleri Bakanı: Çin ile İlişkiler Asya'nın Geleceği İçin Kritik

Asya'nın Geleceği ve Hindistan-Çin İlişkileri

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pekin ve Yeni Delhi arasındaki ilişkilerin Asya'nın geleceği ve küresel düzen üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getirdi.

Etkinlikteki Görüşler

Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından New York'ta gerçekleştirilen bir forumda konuşan Jaishankar, iki ülke arasındaki etkileşimin sadece Asya’nın değil, dünya düzeninin de geleceğini şekillendireceğini belirtti. "Hindistan-Çin ilişkisinin Asya'nın geleceği açısından kritik önem taşıdığını düşünüyorum," dedi.

Sınır Problemleri ve Anlaşmalar

Jaishankar, Asya Toplumu Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen "Hindistan, Asya ve Dünya" etkinliğinde de iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İki komşu ülke arasındaki en büyük sorunlardan birinin "Fiili Kontrol Hattı (LAC)" boyunca devriyelerin gezmesi olduğunu ifade eden Jaishankar, bunun Hindistan-Çin ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

Barışa Yönelik Çabalar

Bakan, sınırda barışı sağlamak amacıyla Çin ile bir dizi anlaşma imzaladıklarını belirtti. Ancak, Pekin’in 2020 yılında çok sayıda askeri gücünü sınır hattına yönlendirmesi nedeniyle bu anlaşmaların ihlal edildiğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi şekilde gölge düşürdüğünü vurguladı.