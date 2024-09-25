Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan BMGK Reform Çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın BMGK Üzerine Açıklamaları
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, BMGK'nin etkinliği ve uluslararası temsilinin yetersiz olduğunu belirtti.
Reform İhtiyacı
New York'ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Jaishankar, "BMGK daimi üyeliğinin genişletilmesi ve doğru temsil kesinlikle zorunludur," ifadesini kullandı.
BM'nin Geçmişle Bağlantısı
Jaishankar, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana üye sayısının dört kat arttığını belirterek, "Ancak BM hâlâ geçmişin etkisi altında," dedi.
Küresel Güneyin Temsil Edilmesi
Aynı zamanda, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın küresel alanda daha fazla temsile ihtiyacı olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Gerçek değişim hızla gerçekleşmelidir," şeklinde konuştu.
Uluslararası Mali Reform Çağrısı
Jaishankar, uluslararası mali yapının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylerken, "Bretton Woods kurumları, kalıcı kalkınma sorunlarına odaklanmalıdır," dedi.
Çok Taraflı Ticaret Sistemine Dikkat
Bakan, DTÖ'nün daha kapsayıcı hale gelmesi için çağrıda bulunarak, "Korumacılığı engellemek zorundayız," ifadelerini kullandı.
Cesaret Gerektiren Reformlar
"Dünya bu konuda G20'ye güveniyor," diyen Jaishankar, reform edilmiş, adil ticaret sisteminin gelecekte daha eşitlikçi bir dünya için hayati önem taşıdığını belirtti.