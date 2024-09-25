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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan BMGK Reform Çağrısı

Bakan Jaishankar, BMGK'nin etkili çalışması için reform yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:08
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan BMGK Reform Çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın BMGK Üzerine Açıklamaları

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, BMGK'nin etkinliği ve uluslararası temsilinin yetersiz olduğunu belirtti.

Reform İhtiyacı

New York'ta düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Jaishankar, "BMGK daimi üyeliğinin genişletilmesi ve doğru temsil kesinlikle zorunludur," ifadesini kullandı.

BM'nin Geçmişle Bağlantısı

Jaishankar, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana üye sayısının dört kat arttığını belirterek, "Ancak BM hâlâ geçmişin etkisi altında," dedi.

Küresel Güneyin Temsil Edilmesi

Aynı zamanda, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın küresel alanda daha fazla temsile ihtiyacı olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Gerçek değişim hızla gerçekleşmelidir," şeklinde konuştu.

Uluslararası Mali Reform Çağrısı

Jaishankar, uluslararası mali yapının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söylerken, "Bretton Woods kurumları, kalıcı kalkınma sorunlarına odaklanmalıdır," dedi.

Çok Taraflı Ticaret Sistemine Dikkat

Bakan, DTÖ'nün daha kapsayıcı hale gelmesi için çağrıda bulunarak, "Korumacılığı engellemek zorundayız," ifadelerini kullandı.

Cesaret Gerektiren Reformlar

"Dünya bu konuda G20'ye güveniyor," diyen Jaishankar, reform edilmiş, adil ticaret sisteminin gelecekte daha eşitlikçi bir dünya için hayati önem taşıdığını belirtti.

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