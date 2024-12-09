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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan İsrail-İran Gerilimine Dikkat

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İsrail ve İran arasındaki gerilimin endişe verici olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:19
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'dan İsrail-İran Gerilimine Dikkat

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin "endişe verici"

Jaishankar, bölgedeki Gazze, Lübnan ve Suriye durumlarını dikkatle incelediklerini ve bu bölgede çakışan çıkarların gerçekçi bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti. "Diplomaside çoğu zaman söylemek yapmaktan kolaydır,"kutuplaştığıçatışmaların yayılmasının engellenmesi

Bu noktada, İsrail ile İran"Son zamanlarda, İsrail ile İran arasındaki ilişki ya da bu ilişkinin yokluğu endişe kaynağı olmuştur. Bu nedenle bazı diplomatik çabalarımızı bu konuya yönelttik,"

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