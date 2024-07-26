Hindistan Dünyanın En Yüksek Tünelinin İnşaatına Başladı

Hindistan'da Yeni Bir Dönem Başlıyor

Hindistan, Çin sınırında yer alan ve "dünyanın en yüksek tüneli" olarak adlandırılan projenin inşasına resmi olarak başladı. Tünelin inşası, ülkenin Ladakh bölgesinde gerçekleştiriliyor ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımıyla başlatıldı.

Shinkun La Tüneli Projesi

Bu önemli projenin amacı, Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaleti ile Ladakh bölgesini birleştirmek ve bu bölgede stratejik bir avantaj sağlamaktır. 2023 yılının Şubat ayında Modi hükümeti tarafından onaylanan proje, zorlu hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tünelin Özellikleri

Yaklaşık 4,815 metre rakımda inşa edilecek Shinkun La Tüneli, toplamda 4.1 kilometre uzunluğunda olup çift tüplü sistemle hizmet verecektir.

Stratejik ve Ekonomik Önemi

Törende açıklamalarda bulunan bir yetkili, "Bittiğinde dünyanın en yüksek tüneli olacak. Shinkun La Tüneli, ordumuzun hareket kabiliyetini artırırken, aynı zamanda Ladakh bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır," ifadelerini kullandı.