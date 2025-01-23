Hindistan: Düzenli Göçmenlerin ABD'ye Geri Dönüşüne Açığız

Hindistan, Düzensiz Göçmenlerin Ülkeye Geri Dönüşüne Açık

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD'de yasa dışı olarak bulunan düzensiz Hint göçmenlerin ülkeye geri dönüşüne kapıların açık olduğunu duyurdu. The Strait Times tarafından aktarılan habere göre, Bakan Jaishankar, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, global çapta Hindistanlı yeteneklerin en iyi fırsatlarla buluşmasını arzuladıklarını, ancak yasa dışı göçe kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Düzensiz Göçmenler İçin Açıklama

Jaishankar, 18 bin yasa dışı göçmenin veya vize süreleri dolan Hint vatandaşının ABD'den sınır dışı edileceği yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Eğer bizim vatandaşlarımız burada yasa dışı bulunuyorsa ve biz bu kişilerin bizim vatandaşımız olduğundan eminsek, bu kişilerin Hindistan'a meşru şekilde dönüşlerine daima açıktık" dedi.

Göçmen İstatistikleri

Verilere göre, 2023-2024 döneminde 1100'den fazla Hindistan vatandaşı ABD'den sınır dışı edilirken, yasa dışı yollarla ABD'ye girmeye çalışan Hint vatandaşlarının sayısının 90,415 olduğu bildirildi. Ayrıca, ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Eric Garcetti, bu yıl 5 milyon'dan fazla Hindistan vatandaşının ABD vizesine sahip olduğunu ifade etti.

Trump Döneminde Yasa Dışı Göç

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra düzensiz göç sorununa dikkat çekerek, ABD-Meksika sınırında yasa dışı göçleri engellemeye yönelik adımlar atacağını belirtmişti. Trump, "yakala ve serbest bırak" uygulamasına son vereceğini ve sınır güvenliğini artırmak için asker göndereceğini açıklamıştı.