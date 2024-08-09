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Hindistan, Ermenistan'a 'Akash 1S' Hava Savunma Sistemlerini Teslim Edecek

Hindistan, Ermenistan'a 'Akash 1S' hava savunma sistemlerini yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:31
Hindistan, Ermenistan'a 'Akash 1S' Hava Savunma Sistemlerini Teslim Edecek

Ermenistan, Hava Savunma Gücünü Artırıyor

Hindistan, Ermenistan'ın sipariş ettiği gelişmiş 'Akash 1S' hava savunma füze sistemlerini bu yılın sonunda teslim etmeyi hedefliyor.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress tarafından aktarılan bilgilere göre, bu sistemler, Hindistan'ın savunma teknolojisindeki önemli adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Açıklanan Sipariş Detayları

2022 yılında Ermenistan, Hindistan'dan yaklaşık 720 milyon dolarlık bir anlaşma ile 15 adet 'Akash' (Gökyüzü) hava savunma sisteminin geliştirilmiş versiyonu olan 'Akash 1S' için sipariş vermişti. Bu sipariş, sistemin ilk yurt dışı alımını oluşturuyor.

Akash Hava Savunma Sistemi Özellikleri

Orta menzilli bir hava savunma sistemi olarak tasarlanan Akash, 1983'te Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından geliştirilmiş olup, 2009'dan beri kullanımda. Her bataryasında Rajendra 3D pasif radarı ve monteli şekilde 4 fırlatıcıyı barındırıyor.

Sistem, aynı anda 64 hedefi takip edebilmekte ve 12'sini hedef alma kapasitesine sahip. Her fırlatıcı, 5,78 metre uzunluğunda ve 30 santimetre çapında, 720 kilogram ağırlığında 3 füze bulunduruyor ve 60 kilogramlık savaş başlığı taşıyabiliyor.

Füzeler, 4 ila 25 kilometre menzil aralığında ve 20 kilometre yükseliğindeki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor.

Askeri İşbirliği ve Gelecek Planları

Ermenistan, önümüzdeki yıllar için Hindistan'dan toplam 600 milyon dolarlık silah siparişi vererek önemli bir askeri işbirliği sürecine girmiştir. Eylül 2022'den itibaren, Hint yapımı Pinaka çok namlulu roketatarlar ve çeşitli savunma sistemleriyle güçlendirilme süreçlerini sürdürüyor.

Ayrıca, Ermenistan yönetimi, Hint firmalarıyla işbirliği yaparak İHA'lara karşı kullanılması planlanan savunma sistemleri ve 155 milimetrelik çekili obüs sistemleri gibi önemli siparişler vermiştir.

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