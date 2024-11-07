Hindistan, Güney Kore ve Japonya Liderlerinden Trump'a Tebrik Ziyareti

Trump ile Uluslararası Görüşmeler

Hindistan, Güney Kore ve Japonya'nın liderleri, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Modi'nin Tebrik Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ettiğini belirtti. Modi, görüşmede, iki ülke arasında teknoloji, savunma, enerji ve uzay gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüklerini aktardı.

İşiba ve Yoon’un Planları

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını ele aldıklarını söyledi. Yüz yüze bir toplantı yapma konusunda da anlaştıklarını ifade etti. İşiba, Trump’ı "dost canlısı" biri olarak nitelendirdi.

Güney Kore’nin Vurgusu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Trump’ın “ezici zaferini” kutlarken, iki ülke arasında sürdürülmesi gereken işbirliğine vurgu yaptı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, görüşmede güvenlik, ekonomi ve global sorunlar hakkında konuşulduğunu aktardı.

Özellikle Kuzey Kore'nin füze fırlatışları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular tartışıldı. İki lider, en kısa sürede yüz yüze görüşme yapılmasına yönelik mutabık kaldılar.