Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Çarpıcı Açıklama: Teknolojik Gelişmeler Gerekli

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Uyarı

Hindistan'da yeni göreve gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh, savunma teknolojileri açısından Çin ile aralarındaki farkın açıldığını belirtti. Özellikle yerli imalat alanında yaşanan eksikliklerin derhal giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hava Kuvvetleri'nin Kuruluş Yıldönümü Öncesinde Önemli Açıklamalar

Singh, Hava Kuvvetleri'nin 92. kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Hindustan Aeronautics şirketine ait 83 adet "Tejas Mark-1A" tipi süpersonik savaş uçağının bu yıl içinde Hava Kuvvetlerine katılması planlanmasına rağmen, teslimatların gerçekleşmediğini ifade etti. Bu durumun, teknolojik geri kalmışlıkla birlikte ülkenin savunma kapasitelerini tehdit ettiğini vurguladı.

"Eskiden Çin'den teknolojik olarak ilerideydik, ancak şu an geride kaldık. Bu açığı kapamak zorundayız," diyen Singh, özellikle üretim hacmi ve süresi açısından Çin ile yaşanan gecikmelere de dikkat çekti. Bu durumun giderilmesinin zaman alacağına işaret etti.

Çin'in Savaş Uçağı Kapasitesi

Hindistan, yerli üretim savaş uçakları konusunda henüz yeni nesil jetlerin teslimatını gerçekleştiremezken, Çin'in muadil savaş uçaklarından J-20'lerin envanterinde yaklaşık 300 adet bulunduğu tahmin ediliyor. ABD merkezli askeri havacılık dergisi Air and Space Force ise, Çin'in yılda 100 adet J-20 üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.