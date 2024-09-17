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Hindistan Hükümeti, Manipur'daki Etnik Şiddet Olaylarına Çözüm Arıyor

Hindistan hükümeti, Manipur'daki Kuki ve Meitei topluluklarıyla görüşerek şiddet olaylarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:32
Hindistan Hükümeti, Manipur'daki Etnik Şiddet Olaylarına Çözüm Arıyor

Hindistan Hükümeti Manipur'daki Etnik Çatışmalara Çözüm Arıyor

Hindistan hükümeti, Manipur eyaletindeki Kuki ve Meitei toplulukları arasındaki şiddet olaylarını sona erdirmek amacıyla temaslarda bulunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Amit Şah, Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında bu konuda atılan adımları paylaştı. Bakan, "Diyalog yoluyla sorunların üstesinden gelebiliriz" dedi.

Şiddet Olaylarının Arka Planı

Şah, Manipur'daki temel sorunun Hindistan-Myanmar sınırından kaynaklandığını vurguladı. Sınırın 30 kilometrelik bir bölümüne tel örgü çekildiğini ve toplamda 1500 kilometrelik sınır için bütçe onayının verildiğini belirtti.

Çatışmaların Artışı ve Protestolar

6 Eylül'de Kuki topluluğuna mensup kişiler tarafından gerçekleştirilen roket saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Ertesi gün Jiribam bölgesinde yaşanan silahlı çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi.

8 Eylül'de, Manipur yönetiminin olayları çözemediği gerekçesiyle Imphal şehrinde büyük bir öğrenci protestosu düzenlendi. Sokağa çıkma yasakları ve internet kısıtlamalarının ardından, devlet yetkilileri, nefret içerikli içeriklerin yayılmasını önlemek amacıyla bazı tedbirler aldılar.

Olayların Tarihçesi

3 Mayıs 2023 itibarıyla başlayan çatışmalar, Meitei topluluğunun Sağlık Planlaması Kabileleri kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başladığı ifade edildi. Askeri müdahalenin ardından, çatışmalar sonucu ölü sayısının 225'e ulaştığı ve 60 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Hindistan hükümeti, Manipur'daki etnik şiddeti sona erdirmek için kararlı bir tutum sergiliyor.

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