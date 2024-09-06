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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah: Cammu Keşmir'de 370. Madde Tarih Olmuştur

Amit Şah, Cammu Keşmir'e yönelik 370. maddenin artık geçerli olmadığını ve geri getirilmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:00
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah: Cammu Keşmir'de 370. Madde Tarih Olmuştur

Hindistan İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan ve anayasadan kaldırılan 370. maddenin artık geçerli olmadığını duyurdu. Şah, bu yasaların geri getirilmeyeceğini ve bölgenin geleceğinin güvenli olduğunu vurguladı.

Kongre'nin Vaadine Cevap

Cammu Keşmir'i ziyaret eden Şah, Kongre Partisi tarafından yapılan 370. maddenin yeniden yürürlüğe girmesi vaatlerine karşılık olarak, bu yasanın tarih olduğunu ifade etti.

BJP'nin Cammu Keşmir Vizyonu

Şah, Bharatiya Janata Partisi (BJP) olarak, Cammu Keşmir'in Hindistan'a bağlı kalması için çaba gösterdiklerini ve bölgenin kalkınmasını desteklediklerini belirtti. "2014 yılına kadar bu bölgede ayrılıkçılığın ve terörizmin gölgesi vardı" diyen Bakan, bu Yasa'nın gençlerin eline silah vermesine yol açtığını savundu.

Geçmiş Seçimlere Vurgu

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimlerinin Kasim-Aralık 2014’te yapıldığını hatırlatan Şah, bölgede o zamandan bu yana doğrudan merkezi yönetim tarafından idare edildiğini sözlerine ekledi.

370. Maddenin Kaldırılması

Hindistan hükümeti, 5 Ağustos 2019 tarihinde 370. maddeyi iptal ederek Cammu Keşmir'i merkezi yönetim tarafından doğrudan idare edilen 'Birlik Toprağı' statüsüne dönüştürdü. Bu durum, müslüman toplulukları arasında demografik değişim endişesine sebep oldu.

Bölgedeki tüm bu gelişmeler, Hint hükümetinin Cammu Keşmir politikalarının geleceği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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